Gebraucht, aber nicht verschlissen / ADAC-Tipps zum Kauf eines Motorrads aus zweiter Hand (FOTO)

München (ots) -Für manchen Zweirad-Liebhaber ist es besonders reizvoll, dieMotorradsaison im Sattel einer frisch erworbenen Maschine zu starten.Dabei muss es nicht immer eine neue sein: Im vergangenen Jahrwechselte rund eine halbe Million gebrauchter Motorräder ihrenBesitzer. Der ADAC gibt Tipps, die man beim Kauf einer gebrauchtenMaschine beachten sollte:Für Fahrzeugbesichtigung und Probefahrt sollte man genügend Zeiteinplanen und geeignete Bekleidung, einfaches Werkzeug sowie eineTaschenlampe mitnehmen. Ein sachkundiger Begleiter kann wertvolleDienste leisten. Falls nötig, Überführungskennzeichen nichtvergessen.Beim technischen Check prüft man, ob es Rost an der Auspuffanlage,den Schweißnähten des Rahmens oder im Tank gibt, und Öl an Motor,Vorderradgabel oder Federbein austritt. Schleifspuren an Lenkerenden,Schalldämpfern oder Verkleidungsteilen deuten auf einen Crash oderSturz hin. Ein Check aller Lampen, Blinker und Schalter ist ebensosinnvoll.Fahrgestellnummer und Reifengröße müssen den Angaben in denPapieren entsprechen. Gibt es für das Modell eine Reifenbindung, isteine Freigabe des Fahrzeug- oder Reifenherstellers erforderlich. Wenndie Pneus kaum noch Profil haben oder "eckig" abgefahren sind, stehtbald ein teurer Reifenkauf ins Haus. Bei einem auffälligen Höhen-oder Seitenschlag der Räder sollte man auf den Kauf verzichten.Um Gabel und Lenkkopflager zu überprüfen, hebt man dieMotorradfront an. Dazu drückt ein Helfer das Heck des aufgebocktenBikes nach unten. Man umfasst die entlastete Telegabel mit beidenHänden am unteren Ende und drückt sie nach vorn und hinten. Es darfkein Spiel zu spüren sein. Dreht man die Gabel von Anschlag zuAnschlag, muss die Lenkung auch bei kleinsten Drehungen leicht undgleichmäßig zu bewegen sein.Ist an dem Zweirad nicht die Original-Auspuffanlage sondern einModell aus dem Zubehörhandel montiert, muss sie den gesetzlichenBestimmungen entsprechen. Sonst droht beim TÜV oder einerVerkehrskontrolle Ärger. Den gibt es auch, wenn bei einerzugelassenen Anlage der "db-Killer" entfernt wurde. In beiden Fällenerlischt die Betriebserlaubnis, und es winkt eine Strafe von bis zu90 Euro.Bei den Bremsscheiben muss man auf den Verschleiß achten. Wenn dieMindestdicke noch nicht unterschritten ist, fährt man mit senkrechtaufgesetztem Daumennagel von innen nach außen. Bei tieferen Riefenoder eingelaufenen Scheiben mit sichtbaren Absätzen an den innerenund äußeren Scheibenrändern müssen die Scheiben wahrscheinlichausgewechselt werden. Rhythmische Schleifgeräusche beim gleichmäßigenDrehen des Vorderrads können auf einen seitlichen Schlag der Scheibehinweisen.Lässt sich der Handbremshebel leicht bis in die Nähe oder ganz anden Gasgriff heranziehen, ist das Bremssystem schlecht entlüftet oderundicht. Falls möglich, sollte man die Einstellung des Hebelsverändern. Ändert sich nichts, verzichtet man besser auf eineProbefahrt. Die Bremsbeläge sollten noch mindestens drei Millimeterdick sein. Und: ABS bietet ein unschätzbares Sicherheits-Plus.Lässt sich die Kette deutlich vom hinteren Ritzel abheben, sindbeide wahrscheinlich verschlissen. Die Kettenspannung muss beimfreien Drehen des Hinterrads immer gleich bleiben. Andernfalls könntedie Kette unterschiedlich gelängt sein. Bei einem Kardanantrieb mussman das Hinterrad in beide Richtungen gleichmäßig drehen können. Esdürfen keine mahlenden Geräusche zu hören sein.Vor der Probefahrt muss überprüft werden, ob die Maschine gutanspringt, der Motor sauber Gas annimmt, das Bike gleichmäßigbeschleunigt und die Bremsen nicht quietschen oder rubbeln. BlauerRauch aus dem Auspuff deutet auf erhöhten Motorverschleiß hin. Ziehtdas Motorrad stark in eine Richtung, können Gabel oder Rahmenverzogen sein. Die Batterie muss mehrere Motorstarts problemlosbewältigen können.Pressekontakt:ADAC Externe KommunikationSabine BehrTel.: (089) 7676-2098sabine.behr@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell