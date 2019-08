Geboren auf der Rallye-Strecke: MONTE CARLO-Modelle von SKODA stehen für Tradition, Motorsport und Lifestyle (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Mladá Boleslav (ots) -- MONTE CARLO-Linie ist eine Hommage an die erfolgreicheMotorsporthistorie von SKODA- Sportliche Accessoires und schwarze Designelemente prägenLifestyle-Versionen seit 2011- Top-Ausstattungslinie für SCALA und KAMIQ wird auf der IAA 2019im September vorgestelltDer glamouröse Stadtbezirk Monte Carlo des Fürstentums Monacosteht für Lifestyle, Eleganz und Motorsport. SKODA hat bei derberühmten Rallye Monte Carlo einige der größten Erfolge seinerRennsporthistorie gefeiert. Bereits 1936 wurde eine erste Sonderserievon 70 Fahrzeugen aufgelegt, die den Beinamen MONTE CARLO erhielt.Seit 2011 erinnern ausgewählte SKODA Modelle mit einem betontsportlichen Auftritt und zahlreichen schwarzen Elementen an dieseTradition, die nun auch der SCALA MONTE CARLO und KAMIQ MONTE CARLOfortsetzen. Beide Fahrzeuge werden auf der IAA 2019 in Frankfurt ihrePremiere feiern.Die Rallye Monte Carlo und SKODA verbindet eine lange, überhundertjährige Tradition. Bereits im Jahr 1912 bei der zweitenAuflage der ,Monte' waren erstmals Fahrzeuge aus Mladá Boleslav amStart. 1936 fuhr SKODA POPULAR in seiner Klasse auf dem zweiten Platz- und das war auch der Startschuss für die MONTE CARLO-Modelle. SKODAlegte nach diesem herausragenden Erfolg eine limitierte Sonderserievon 70 Fahrzeugen auf, die direkt vom Rallye-Auto abgeleitet wurdenund erstmals den Beinamen MONTE CARLO erhielten.Genau 75 Jahre später ließ SKODA die ruhmreiche Modellbezeichnungwieder aufleben und stellte 2011 den SKODA FABIA MONTE CARLO alssportliche Lifestyle-Variante der zweiten FABIA-Generation vor. Auchnach dem Wechsel zur dritten Generation ist der FABIA MONTE CARLO derDynamiker innerhalb der Baureihe. Von 2014 bis 2019 bot dertschechische Hersteller den SKODA CITIGO, den SKODA RAPID und RAPIDSPACEBACK als MONTE CARLO-Version an, von 2015 bis 2017 den SKODAYETI MONTE CARLO.Diese Erfolgsgeschichte werden neben dem FABIA MONTE CARLO deraktuellen Generation nun die MONTE CARLO-Versionen des SKODA SCALAund SKODA KAMIQ nahtlos fortschreiben. Als sportlicheLifestyle-Varianten sind sie nach dem Stadtteil von Monaco und derdort seit 1911 ausgetragenen Rallye Monte Carlo - mit der legendärenWertungsprüfung ,Sisteron' oder der Fahrt über den berühmten Col deTurini - benannt. Zahlreiche schwarze Elemente sorgen beispielsweisefür zusätzliche sportliche Akzente und lassen das Design nochemotionaler und dynamischer wirken. So sind etwa beim SKODA SCALAMONTE CARLO Teile der Frontschürze schwarz, der SKODA KAMIQ MONTECARLO trägt eine schwarze Dachreling. Zudem sind die neuenTopversionen an einer speziellen Plakette zu erkennen.Der SCALA MONTE CARLO und der KAMIQ MONTE CARLO feiern ihreMessepremiere auf IAA 2019 in Frankfurt vom 10. bis 22. September2019.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell