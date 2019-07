Gebirgsjäger versorgen ihre Soldaten im Auslandseinsatz mit Schinken (FOTO)

Bad Reichenhall/Bayern (ots) -Was gibt es Schöneres als eine Delikatesse aus der Heimat:Soldatinnen und Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23, die sich geradeim Auslandseinsatz befinden, haben vor Kurzem Pakete mit einembesonderen Gruß aus der bayerischen Heimat bekommen.Die Gebirgsjägerbrigade 23 versorgte ihre Soldatinnen und Soldatenmit geräuchertem Schinken aus Bayern. Die Lieferung aus demBerchtesgadener Land erreichte die Kontingente derGebirgsjägerbrigade in den Einsatzgebieten in Mali, Afghanistan sowieim Kosovo und sorgte für gute Stimmung.zum Gesamtbeitrag:https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.juli2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBDP9TL060DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell