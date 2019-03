Gebirge Huangshan in China wirbt für Tourismus in Tschechien und Deutschland

Finanztrends Video zu



Prag, Tschechien (ots/PRNewswire) -Kürzlich fand in Prag eine Fotoausstellung über die Schönheit deschinesischen Gebirges Huangshan, auch bekannt als "Gelbe Berge",statt, um tschechische Touristen zu werben."In China wird das Gebirge Huangshan "Märchenland auf Erden"genannt. Wir heißen Freunde aus der ganzen Welt im Gebirge Huangshanherzlich willkommen, um die wunderschöne Naturlandschaft zu genießenund mehr über die chinesische Geschichte und Kultur zu erfahren",sagte Wang Kun, Assistant President von Huangshan Tourism DevelopmentCo., Ltd (HSTD) auf der Veranstaltung.Michal Veber, Geschäftsführer des Verbandes der tschechischenReisebüros, zeigte sich tief beeindruckt von der Fotoausstellung."Ich war schon mal in China, aber nicht in Huangshan. Ich werde es zumeinem nächsten Ziel machen."Das Gebirge Huangshan liegt in der ostchinesischen Provinz Anhuiund ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, bekannt für seine herrlicheNaturlandschaft mit massiven Granitfelsen, alten Pinien und einemWolkenmeer.Mit dem Ziel, deutsche Touristen anzusprechen, wurde vorherbereits eine weitere Werbeaktion in Berlin durchgeführt. "Wir habengerade zum ersten Mal die Reisemesse ITB Berlin besucht. HSTD istschon seit langem eines der attraktivsten Ziele für chinesischeTouristen, aber mit dieser Veranstaltung wollen wir eine Rolle iminternationalen Tourismusmarkt spielen", so Wang."Ich besuchte Huangshan vor zwölf Jahren, und diese Werbeaktionbrachte viele schöne Erinnerungen zurück. Die Landschaft dort isterstaunlich, aber die Kultur dort ist noch viel großartiger", sagteJacob, ein Besucher.Ein deutscher Student, der im August nach China gehen wird, umdort zu studieren, meinte: "Diese Werbeaktion hat so vieleAttraktionen von Huangshan gezeigt, dass ich mich darauf freue,dieses Gebirge bald zu besuchen. Es gibt wirklich keinen Grund, nichtdorthin zu reisen."In den letzten Jahren sind im Durchschnitt fast 3 MillionenBesucher nach Huangshan gereist. Wegen ihrer Kunst und Literatur wardie Gegend während eines guten Teils der chinesischen Geschichteberühmt. Heute fasziniert sie Besucher, Dichter, Maler und Fotografenauf der ganzen Welt.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/837163/Xinhuanet_Mount_Huangshan.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/837163/Xinhuanet_Mount_Huangshan.jpg)Pressekontakt:Pan Zhi+31-70-3457558info@xinhuaeurope.comOriginal-Content von: Xinhuanet Guangdong Channel, übermittelt durch news aktuell