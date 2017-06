Gebhard Ullmann erhält am 22. Juni den ersten Jazzpreis Berlin - Kulturradio vom rbb und Land Berlin vergeben die Auszeichnung (FOTO)

Berlin (ots) -Gebhard Ullmann erhält am 22. Juni den ersten Jazzpreis BerlinDo 22.06.2017 20:00, rbb, Haus des Rundfunks, Masurenallee 8-14,14057 BerlinKulturradio vom rbb und das Land Berlin verleihen am 22. Juni 2017den ersten Jazzpreis Berlin. Preisträger ist der Saxofonist,Bassklarinettist und Komponist Gebhard Ullmann.Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird bei einemöffentlichen Konzert am Donnerstag, 22. Juni 2017, um 20.00 Uhr imKleinen Sendesaal des rbb verliehen.Gebhard Ullmann, am 2. November 1957 geboren, lebt seit 1983 inBerlin und prägt seither die Jazz-Szene der Hauptstadt. Für dasPreisträgerkonzert hat er die neue Band "mikroPULS" formiert: GebhardUllmann (Tenorsaxophon), Hans Lüdemann (Klavier und virtuellesKlavier), Oli Potratz (Kontrabass), Eric Schaefer (Schlagzeug).Die Jury für den ersten Jazzpreis Berlin: Julia Hülsmann(Musikerin), Alexander von Schlippenbach (Musiker), Nikolaus Neuser(Musiker), Dr. Bert Noglik (Journalist), Ulf Drechsel (Juryvorsitz,Kulturradio, Jazzredakteur) und Uwe Sandhop (Senatsverwaltung fürKultur und Europa; ohne Stimmrecht).Musikalische Maßstäbe, kulturpolitisches EngagementImmer wieder hat Ullmann mit neuen musikalischen KonzeptenAufmerksamkeit erzielt.In den 1980er Jahren waren es das Duo mit dem Gitarristen AndreasWillers oder Bands wie "Die Elefanten", "Minimal Kids", das "SilentJazz Ensemble" oder "Out To Lunch".In den 1990er Jahren setzte er mit "TaLam" neue klangästhetischeMaßstäbe. Zunächst spielte Ullmann im Duo mit dem Akkordeonisten HansHasler alle Reed-Instrumente im Multitrack-Verfahren selbst, spätererweiterte er die Besetzung um bis zu zehn Bläser und einenAkkordeonisten.Gebhard Ullmann, der längere Zeit abwechselnd in Berlin und NewYork lebte, hält seit vielen Jahren enge kreative Kontakte zurUS-amerikanischen Szene, was in kontinuierlich arbeitendentransatlantischen Bands wie "Conference Call" oder "BasementResearch" seinen Niederschlag findet. Er arbeitet regelmäßig mitMusikerinnen und Musikern der Berliner Szene zusammen, mit denen ersich auch im Grenzbereich zwischen Jazz und Neuer Musik bewegt.Genannt seien u.a. das "Clarinet Trio", Duos mit Achim Kaufmann oderAlmut Kühne, Gruppen wie "Gulf of Berlin", "E&U Mann" oder "Bass X3".Darüber hinaus engagiert sich Gebhard Ullmann seit mehr als 30Jahren auf kulturpolitischer Ebene. Er gehörte im Westberlin in der80er Jahren zu den Mitbegründern der Musikerinitiative "JazzfrontBerlin", die zahlreiche, bis heute bestehende Jazz-Förderprogrammeder öffentlichen Hand auf den Weg gebracht hat. Seit 2013 ist GebhardUllmann Vorsitzender der Union Deutscher Jazzmusiker (UDJ).TicketsKarten für das Konzert kosten 15,00 EUR zzgl. VVK. Sie sinderhältlich im rbb-Shop am Kaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Mo - Fr10.00 - 14.00 und 14.30 - 17.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00 Uhr, Tel.: 030/ 97 993 - 84 999, über www.rbb-ticketshop.de sowie an derAbendkasse.Einladung zur BerichterstattungKolleginnen und Kollegen der Presse, die über die Veranstaltungberichten möchten, sind herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sichbis 19. Juni 2017 an unter presseservice_termine@rbb-online.de.Pressekontakt:rbb Presse & InformationE-Mail: presse@rbb-online.de, Telefon: (030) 97 99 3 - 12 100Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell