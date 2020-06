Geberkonferenz für den Jemen - nach fünf Jahren Krieg: / Hunger, Cholera und Gefahr durch Covid-19

Bonn (ots) - Anlässlich der heutigen Geber-Konferenz für den Jemen bezeichnet die UNO-Flüchtlingshilfe die Zustände im Land als humanitäre Katastrophe und fordert ein Ende der Kämpfe. Mehr als 24,1 Millionen Jemeniten brauchen humanitäre Unterstützung. Allein seit 2015 wurden über 3,6 Millionen Menschen vertrieben und leben seitdem als Binnenflüchtlinge im Land. Die humanitäre Hilfe ist allerdings dramatisch unterfinanziert. Doch auch die Bedingungen in den Nachbarländern, wie Somalia, sind so aussichtslos, dass über 282.000 Flüchtlinge und Asylsuchende im Jemen Schutz suchen. Die Zivilbevölkerung leidet unter Armut, Hunger, Krankheiten und Bombardements. 2017 brach im Jemen die weltweit schlimmste Cholera-Epidemie aus, die je dokumentiert wurde. Die Folgen einer Corona-Pandemie im Jemen wären verheerend."Das Land liegt nach fünf Jahren Krieg am Boden, die Menschen sind verzweifelt. Es helfen nur zwei Punkte: Frieden und finanzielle Unterstützung", fasst Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, zusammen.Hilfe ist jetzt dringend erforderlich, da diese Gruppen am stärksten der Bedrohung durch COVID-19 ausgesetzt sind, die schwerwiegende Folgen haben kann, wenn die Hilfsorganisationen nicht in der Lage sind, angemessene Unterstützung zu leisten.Hintergrund zum Krieg im JemenEtwa die Hälfte der Binnenvertriebenen sind Frauen, 27 Prozent von ihnen unter 18 Jahre. Aufgrund der begrenzten Optionen für die Unterbringung von Vertriebenen, leiden Frauen und Mädchen am meisten unter einem Mangel an Privatsphäre, Sicherheitsbedrohungen und einem eingeschränkten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen. Seit 2015 bekämpfen sich dort die international anerkannte Regierung des Landes und Huthi-Rebellen.Der UNHCR, dessen nationaler Partner die UNO-Flüchtlingshilfe ist, kontrolliert regelmäßig die Wasserqualität. Zudem baut er Latrinen, Waschmöglichkeiten, Wasserstellen und verteilt Kanister für den Transport von Wasser. Die Republik Jemen liegt im Süden der Arabischen Halbinsel. Das Land ist etwa eineinhalbmal so groß wie Deutschland und hat knapp 28 Millionen Einwohner.Unterstützungsmöglichkeiten unter http://www.uno-fluechtlingshilfe.dePressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63012/4611911OTS: UNO-Flüchtlingshilfe e.V.Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell