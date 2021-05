Geberit Aktie: Diese Entwicklung ist beachtlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Geberit":

Dank einer starken zweiten Jahreshälfte ist Geberit ohne große Blessuren durch die Corona-Krise gekommen. Im Gesamtjahr ist der Umsatz nur um 3,1% gesunken. Der Gewinn verfehlte das Vorjahresniveau nur knapp, und die operative Marge vor Abschreibungen (EBITDA-Marge) verbesserte sich sogar von 29,3 auf 31%. Umsatzzuwächse in Deutschland, Österreich und der Schweiz konnten die Einbußen in anderen europäischen Ländern nahezu kompensieren. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



