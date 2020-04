GeberitWas steht jetzt noch aus, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Geberit":

Geberit, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauprodukte", notiert aktuell (Stand 04:06 Uhr) mit 411.97 CHF beinahe unverändert (-0.01 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Frankfurt.

Die Aussichten für Geberit haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Geberit-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 487,66 CHF. Der letzte Schlusskurs (412 CHF) weicht somit -15,51 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (480,73 CHF) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,3 Prozent Abweichung). Die Geberit-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Geberit-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Die Aktie von Geberit gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 23,75 insgesamt 15 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 27,99 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Geberit lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Geberit in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".