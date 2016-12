Geben Daimler, BMW, Audi ihre neu gewonnene Macht ab?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

letzte Woche mussten die Anleger von Daimler, BMW und Audi einige Neuigkeiten verdauen. Denn hatten die drei Autokonzerne gerade noch gemeinsam für 2,6 Mrd. Euro den ehemaligen Nokia-Kartendienst Here erworben, um sich in Zukunft hinsichtlich der vernetzten Autos unabhängig von Technologieriesen wie Apple und Google zu machen, so haben sie dann nun Anteile davon an chinesische Unternehmen verkauft. Aber warum? Der unabhängige Kartendienst Here ist für die Autobauer die Voraussetzung, um selbst vernetzte und selbstfahrende Wagen zu entwickeln und nicht auf vergleichbare Daten von Google, Microsoft oder Apple angewiesen zu sein.

Das aktuelle Vorgehen der drei Autobauer hinsichtlich eines erneuten Teilverkaufs deutet stark darauf hin, dass man sich mit dem Verkauf einer 10-prozentigen Beteiligung an chinesische Firmen eine Art Wegezoll in China erhofft, denn warum sonst sollten rund 10 % von Here an die Firmen aus Fernost gehen. Die Rede ist hier vom chinesischen Internetriesen Tencent, einem staatlichen Vermögensfonds aus Singapur und dem chinesischen Kartendienst Navinfo. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben.

Ok, die drei Unternehmen hatten schon beim Kauf von Here verdeutlicht, dass sie den Kartendienst als offene Programmplattform umsetzen wollten. Doch wer auf den Einstieg anderer Autohersteller spekuliert hatte, der runzelt nun wohl die Stirn. Will man sich mit der Beteiligung der Chinesen den Zugang zum weltweit wichtigsten Absatzmarkt für Autos sichern und verhindern, dass die chinesische Regierung ihr Veto gegen die neue Technik einlegen könnte? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse