Geballte Farbpower aus Strelitzie, Gloriosa und Anthurie / Tropischer Spätsommer mit floralen Exoten (FOTO)

Essen (ots) -Das sommerliche Urlaubsgefühl in den eigenen vier Wändenverlängern? Kein Problem mit den exotischen Schönheiten derBlumenagenda: Strelitzie, Gloriosa und Anthurie. Dankaußergewöhnlichen Blütenformen in knalligen Farbtönen gelingt es demeinzigartigen Dreiergespann im Interieur für eine tropischeAtmosphäre zu sorgen, die einen Tag für Tag von fremden Orten träumenlässt.Ursprünglich in Afrika und Südamerika beheimatet, versprühenStrelitzie, Gloriosa und Anthurie in unseren Breitengeraden zu jederJahreszeit ansteckende Sommerlaune. Die ausgefallenen Blütenformender Exoten gleichen grafischen Kunstwerken und setzen einzeln oder inausgefallenen Bouquets kontrastreiche Farbakzente im eignen Zuhause -luftig-leichtes Sommergefühl inklusive.Während die Blüten der spektakulären Gloriosa in ausdrucksstarkemOrange oder flammendem Rosarot bis Safrangelb an kleine Feuerbälleerinnern, besticht die glamouröse Anthurie mit verschiedenfarbenenHochblättern und kuriosen Ähren, die als Kolben vorwitzig den grünenStiel krönen. Die dritte Tropenschönheit im Bunde trägt übrigenseinen Zweitnamen: Auch liebevoll als "Paradiesvogelblume" betitelt,charakterisiert die bunte Strelitzie ein dekorativer Blütenkamm, dersich aus drei äußeren Hüllblättern in lebendigem Orange und zwei bisdrei Königsblättern in strahlendem Blau zusammensetzt. Vor allem inwarmen Gegenden macht der Paradiesvogel unter den Blumen seinem Namenalle Ehre, denn nicht nur Blumenliebhaber, sondern auch Vögel könnenihre Blicke nicht von der farbprächtigen Schönheit abwenden undnutzen das Kelchblatt gerne als komfortablen Landeplatz.Ebenso extravagant wie die Blütenformen und -farben der Exotendürfen auch die dazu passenden Vasen und Gefäße gewählt werden. Dietropischen Schnittblumen lassen sich je nach Belieben inselbstbemalten Blumenkästen, Zylinder- oder Kugelvasen platzieren. InKombination bereichern sie den Innenbereich sowohl imminimalistischen Design als auch im kontrastreichen Setting um einesommerliche Farbkomponente.Für einen möglichst langen Genuss des Urlaubsflairs solltenStrelitzie, Gloriosa und Anthurie zu Beginn schräg angeschnitten undin einer sauberen Vase mit ausreichend frischem Wasser platziertwerden. Das Hinzufügen von Schnittblumennahrung ist nicht notwendig.Außerdem empfiehlt es sich Durchzug, Heizungsluft und direkteSonneneinstrahlung für ein andauerndes Blumenglück zu vermeiden.Übrigens: Die unermüdliche Anthurie hat neben dem hohen Glamourfaktorein weiteres Ass im Ärmel: Sie ist die Blume mit der längstenHaltbarkeit und eignet sich somit perfekt für ein endlos langesTropen-Feeling.Weitere Inspirationen und Informationen zu den Exoten und anderenSchnittblumen gibt es unter http://www.Tollwasblumenmachen.de und aufhttp://www.facebook.de/wasblumenmachen.Bildmaterial zu Strelitzie, Gloriosa und Anthurie finden Sie unterfolgendem Link: http://bit.ly/Exoten-2017Bilder zur kompletten Blumenagenda 2017 finden Sie hier:http://bit.ly/Blumenagenda-2017Abdruck honorarfrei mit Bildquelle "Tollwasblumenmachen.de", Belegerbeten.Über BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. http://www.blumenbuero.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Tollwasblumenmachen.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: http://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenb?ro, übermittelt durch news aktuell