Gebäudesanierung: Fördergelder stärker an CO2-Einsparungen ausrichten / Im Bestand noch 13 Millionen veraltete Heizungen / Moderne Gastechnologien ermöglichen erhebliche CO2-Reduktion (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Mit dem Entwurf des Klimaschutzgesetzes ist die Diskussion umKlimaziele für einzelne Sektoren wieder in Bewegung gekommen. Um 67Prozent soll der CO2-Ausstoß des Gebäudesektors bis 2030 gegenüber1990 schrumpfen. Für dieses ambitionierte Ziel muss dieFörderstrategie stärker an den CO2-Einsparungen ausgerichtet werden,fordern der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)und die Brancheninitiative Zukunft ERDGAS heute auf der WeltleitmesseISH.Erdgas führt die Liste der beliebtesten Heizenergien inDeutschland weiterhin an. Auch im Jahr 2018 entschieden sich lautaktuellen Zahlen des BDEW knapp 40 Prozent der Bauherren neuerGebäude für eine Erdgasheizung. Ein Blick auf den Gesamtmarkt derWärmeerzeuger zeichnet ein noch deutlicheres Bild: Drei von vierModernisierern und Bauherren setzten bei der Wahl der Heiztechnik aufGas. Der Löwenanteil entfiel dabei auf die Gas-Brennwertheizung, diemit 67 Prozent sogar ein Plus von 4 Prozent gegenüber 2017verzeichnete. Die Stellung von Erdgas im Wärmemarkt hat sich damitweiter gefestigt."Die effiziente Brennwerttechnik ist zwar mit großem AbstandMarktführer, allerdings hat sie gerade einmal gut ein Drittel desBestandes durchdrungen. Rund 13 Millionen Heizungen in Deutschlandwarten noch auf ihre Modernisierung", so Dr. Timm Kehler, Vorstandvon Zukunft ERDGAS. Staatliche Förderungen sind ein wesentlichesInstrument, die Sanierungsquote zu steigern. So hat im Jahr 2018 dieKfW 4,8 Milliarden Euro Fördergelder im Umfeld von Gebäudesanierungenausgeschüttet."Jede zweite deutsche Wohnung heizt mit Erdgas und ist damit gutaufgestellt für die Wärmewende. Heute heizen sie noch mit klassischemErdgas, morgen ist es zunehmend grünes Gas. Je mehr grünes Gasgenutzt wird, desto besser wird auch die CO2-Bilanz desGebäudebestands", konstatiert Dr. Anke Tuschek, Mitglied derBDEW-Hauptgeschäftsführung. "Installateure beraten Hausbesitzertagtäglich bei der Heizungswahl. Sie sind die Botschafter, die diesenentscheidenden Vorteil der Gaslösungen an die Verbraucherkommunizieren", so Tuschek.Eine Untersuchung des Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft imAuftrag von Zukunft ERDGAS zeigt, dass bei den geförderten Maßnahmendie Heizungsmodernisierung die größten CO2-Einsparungen proFördereuro erzielt. "Statt die Förderung für Modernisierungen aufBrennwerttechnik zu streichen, wie es die Förderstrategie des Bundesvorsieht, muss dringend über die Beibehaltung und die Neuausrichtungder derzeitigen Förderung an der erzielten CO2-Reduktion gesprochenwerden", fordert Kehler.Nicht nur die flächendeckende Einführung des Brennwert-Standardskann den CO2-Fußabdruck des Sektors deutlich verkleinern.Insbesondere Lösungen, die sowohl Wärme als auch Strom erzeugen, sindgeeignet, den CO2-Ausstoß kostengünstig zu senken, wie der neue'Modernisierungskompass' zeigt. Mit einer Gas-Brennwertheizung imKeller und einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sparen Hausbesitzergegenüber einem alten Gaskessel mehr als ein Drittel CO2 und knapp 60Prozent der Heizkosten ein. Mit der stromerzeugendenBrennstoffzellen-Heizung erhöht sich die CO2-Reduktion sogar auf rund70 Prozent.