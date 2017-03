Gebäudeenergiegesetz lässt weiter auf sich warten

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe kritisiert Verzögerungstaktikvon Kanzleramt und CDU/CSU-Fraktion - Wichtige Maßnahmen für denKlimaschutz werden auf nächste Legislaturperiode verschobenDas Gebäudeenergiegesetz (GEG) sollte zum 1. Januar 2018 in Krafttreten. Auf Drängen einiger CDU/CSU-Abgeordneter wurde das GEG jedochzum wiederholten Male nicht auf die Tagesordnung im Kabinettgenommen. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass eine zentraleVorgabe aus der EU-Gebäuderichtlinie nicht mehr in dieserLegislaturperiode umgesetzt wird. Gemäß der Richtlinie sind dieMitgliedstaaten aufgefordert, den "Niedrigstenergiegebäudestandard"zu definieren. Dieser legt fest, wieviel Energie öffentliche Gebäudein Zukunft noch verbrauchen dürfen. Dazu Sascha Müller-Kraenner,Bundesgeschäftsführer der DUH:"Die Verzögerung des GEG geht auf Kosten der Umwelt, Investoren,Verbraucher und des Klimaschutzes. Auch wenn der aktuelle Entwurf desGEG aus Sicht der DUH wenig ambitioniert und durch Ausnahmenverwässert ist, wäre es wichtig, dass die Bundesregierung denGesetzgebungsprozess in dieser Legislatur über die Bühne bringt undFakten schafft. Stattdessen knickt sie vor den Partikularinteresseneiniger Abgeordneten ein, die befürchten, dass die festgelegtenStandards für öffentliche Gebäude auch auf Wohngebäude übertragenwerden und argumentieren, dass Klimaschutz und bezahlbarer Wohnraumunvereinbar seien. Damit schlagen sie sich auf die Seite derWohnungswirtschaft. Tatsächlich sind Effizienzanforderungen nicht dierelevanten Kostentreiber beim Neubau. Es bleibt zu hoffen, dass einerneuter Anlauf nach der Bundestagswahl wenigstens dazu genutzt wird,beim GEG im Sinne des Klimaschutzes nachzubessern. Aus Sicht der DUHheißt das, die unbestimmten Ausnahmeregelungen in einen engerenRahmen zu setzen sowie eine konsequente Anhebung derEffizienzstandards."Mehr zum Thema: http://www.duh.de/energie_gebaeude/Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deDUH-PressestelleAndrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf,030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell