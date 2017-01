Gebäudeenergiegesetz: den Weg freimachen für biogenes Flüssiggas / Deutscher Verband Flüssiggas moniert Nachbesserungsbedarf beim Gesetzentwurf

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Anhörung imBundesministerium für Wirtschaft und Energie zum Gebäudeenergiegesetz(GEG) hat der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) dieZusammenführung von Energieeinsparungsgesetz (EnEG),Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz(EEWärmeG) im Gebäudeenergiegesetz (GEG) begrüßt.Nachbesserungsbedarf sieht der Verband jedoch bei der fehlendenBerücksichtigung von biogenem Flüssiggas.Der DVFG kritisierte, dass der Gesetzentwurf biogen erzeugtesFlüssiggas als neue Energieform nicht berücksichtige. "Hier hinkt dasGEG nicht nur der Praxis, sondern auch der Regulierung für denKraftstoffbereich hinterher", monierte der DVFG-Vorsitzende RainerScharr. Erstens werde biogenes Flüssiggas bereits in diesem Jahr aufdem deutschen Markt erhältlich sein. Zweitens erkenne der Entwurf derAchtunddreißigsten Verordnung zur Durchführung desBundes-Immissionsschutzgesetzes (38. BImSchV) vom September 2016 dasPotenzial von biogen erzeugtem Flüssiggas für den Kraftstoffbereichbereits an. Die Gesetzgebung für den Gebäudebereich müsse nunnachziehen, so Scharr.Der DVFG forderte, biogenes Flüssiggas im vorliegenden GEG-EntwurfBiomethan gleichzustellen. Es müsse sowohl bei der Nutzung inhocheffizienten KWK-Anlagen als auch bei der Verwendung inBrennwertthermen anrechenbar sein. Zu biogenem Flüssiggas zähltinsbesondere Biopropan. "Aufbereitetes Biopropan kann imGebäudebereich ohne Einschränkungen als Ersatz für konventionellesFlüssiggas genutzt werden - es sollte im Sinne des Gesetzgebers sein,den Weg für die Nutzung dieser neuen regenerativen Energiefreizumachen", betonte Scharr.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Fl?ssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell