Gebäudeenergiegesetz: Bundesregierung verpasst Chance für Wärmewende und Klimaschutz erneut

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe kritisiert: Entwurf für dasGebäudeenergiegesetz manifestiert klimapolitischen Stillstand imGebäudebereich - CO2-Einsparungen in diesem Sektor essentiell fürKlimaschutz - Heutige vorausschauende Energieeffizienzvorgaben undMaßnahmen zahlen sich langfristig für Haushalt und Klima aus und sindwirtschaftlich - Schlupflöcher stellen "Efficiency First"-Prinzip desKoalitionsvertrags in FrageMit über einem Jahr Verzögerung liegt nun ein Entwurf für dasGebäudeenergiegesetz (GEG) vor, das ursprünglich schon zum 1. Januar2018 in Kraft treten sollte. In diesem sollen dieEnergieeinsparverordnung (EnEV), das Energieeinsparungsgesetz und dasErneuerbare-Energien-Wärmegesetz zusammengeführt werden. Die DeutscheUmwelthilfe (DUH) kritisiert, dass der jetzt vorliegende Entwurf desGEG weit hinter den aus Klimaschutzsicht nötigen Anforderungenzurückbleibt und damit verkennt, dass heute schon langfristig geplantwerden muss. Mit dem vorliegenden Entwurf werden heute dieSanierungsfälle von morgen gebaut.Die DUH kritisiert, dass der "Niedrigstenergiegebäudestandard"nicht ehrgeizig und vorausschauend definiert ist. Zudem enthält derEntwurf zahlreiche Schlupflöcher, mit denen sich die ohnehin schonschwachen Effizienzanforderungen für Neubauten weiter aufweichenlassen, insbesondere durch die sogenannte "Innovationsklausel".Anhand des Entwurfs zeigt sich aus Sicht der DUH, welch geringenStellenwert die Wärmewende für die Bundesregierung einnimmt, dawichtige klimapolitische Maßnahmen weiterhin nicht ergriffen werden.Der neue Entwurf zum GEG schreibt lediglich die derzeit geltendenenergetischen Anforderungen der EnEV 2016 fort. So wird abermals dasScheitern der klimapolitischen Ziele für 2050 manifestiert.Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH:"Man muss von Staatsversagen sprechen, wenn man sieht wiestiefmütterlich die Bundesregierung mit dem Energieeinsparpotentialim Gebäudesektor umgeht. Das Nicht-Handeln bei zentralenklimapolitischen Maßnahmen im Gebäudebereich geht auf Kosten vonInvestoren, Verbrauchern und des Klimaschutzes. Dieses Nichtstunheute wird den Verbraucher zukünftig Steuern in Milliardenhöhekosten. Der Klimaschutzbericht macht deutlich: Damit Deutschlandseine verbindlichen Klimaziele bis 2030 und letztendlich denklimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 erreicht, müssen sogar nochzusätzliche Maßnahmen umgesetzt werden. Es gilt alle vorhandenen CO2-und Energieeinsparpotenziale bei Gebäuden jetzt zu mobilisieren. Wirfordern von der Bundesregierung endlich eine klare Haltung proWärmewende über Legislaturperioden hinweg. Nur so schafft manPlanbarkeit."Die DUH kritisiert, dass die Bundesregierung mit dem derzeitigenVorgehen und kurzfristigen agieren nach dem Motto "so wenig wiemöglich" heute die Sanierungsfälle von morgen baut. DieBundesregierung dürfe beim Thema Wirtschaftlichkeit nicht nur dieAnfangsinvestitionen betrachten, sondern den gesamten Lebenszyklusund Sanierungsbedarf eines Gebäudes. Dann zeigt sich, dass sichumfangreiche Energieeffizienzmaßnahmen langfristig auszahlen. DerGesetzesentwurf bleibt hinsichtlich des zu definierenden"Niedrigstenergiestandards" für neue, öffentliche Nichtwohn-Gebäudeab 2019 und alle anderen Neubauten ab 2021 weit hinter dem ausKlimaschutzsicht Notwendigen zurück.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH:"Angesichts der überwältigenden Warnsignale für die fortschreitendeKlimakrise ist es unbegreiflich, dass die Bundesregierung dieKlimaschutzbemühungen beim Bauen auf ein Minimum reduziert. Diederzeit geltenden energetischen Anforderungen der EnEV 2016 sind weitdavon entfernt, einem echten 'Niedrigstenergiestandard' zuentsprechen. Vorausschauender wäre es ganz offensichtlich bereitsheute einen zukunftssicheren Neubaustandard zu definieren, dermindestens einem KfW-Effizienzhaus 40 Standard entspricht."Die DUH kritisiert darüber hinaus, dass der Entwurf auch eineReihe Schlupflöcher enthält, mit denen sich die ohnehin zu geringenEffizienzanforderungen de facto aufweichen ließen, darunterinsbesondere die Innovationsklausel."Was sich im Entwurf hinter der neuen 'Innovationsklausel'verbirgt, hat zumindest mit Innovation zugunsten des Klimaschutzeswenig zu tun. Es ist zu befürchten, dass das im Koalitionsvertragverankerte Prinzip "Efficiency-First" durch die fadenscheinigeKlausel hinten runterfällt. Dabei ist es zentral, den Energiehungerim Gebäudebereich größtmöglich zu reduzieren und nicht nur aufErneuerbare Energien zu setzen, um in diesem Sektor Treibhausgaseeinzusparen. Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell