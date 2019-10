Gebäudeenergiegesetz im Bundeskabinett: Angekündigtes Ölheizungsverbot entlarvt sich als Luftnummer

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Berlin (ots) - Gebäudeenergiegesetz ist ungeeignet, um Klimazielezu erreichen - Deutsche Umwelthilfe fordert, Gesetzesentwurfzurückzuziehen - Verbot neuer Ölheizungen muss konsequent und schonab 2020 kommen - Mindestens niedriger KfW-Effizienzhaus 40 Standardfür Neubauten notwendigDen Referentenentwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) kritisiertdie Deutsche Umwelthilfe (DUH) als klimapolitische Luftnummer undfordert diesen zurückzuziehen. Das GEG soll am morgigen Mittwoch, den23. Oktober 2019, im Bundeskabinett verabschiedet werden. Alswesentliche Neuerung zum letzten Entwurf von Mai 2019 wurde das imKlimapaket festgehaltene Einbauverbot von Ölheizungen ab 2026aufgenommen. Allerdings werden weitreichende Einschränkungenformuliert: So sollen auch Hybridlösungen in Neu- und Altbau nochnach 2026 möglich sein. Auch die geltenden energetischen Standardsfür Gebäude werden unverändert fortgeführt und sollen erst im Jahr2023 überprüft werden.Dazu erklärt Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer derDUH: "Der neue Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz ist eine Enttäuschungmit Ansage. Die Bundesregierung leistet damit keinen nennenswertenBeitrag zum Erreichen des Klimaziels 2030 im Gebäudesektor. Wirfordern ein Verbot neuer Ölheizungen ab 2020 und ohne Ausnahmen.Gasheizungen dürfen nur noch bis 2025 eingebaut werden. Wir müssen esschaffen, auf verfügbare klimafreundliche Alternativen wieWärmepumpen oder mit Erneuerbaren Energien gespeiste Wärmenetzeumzusteigen."Wer eine neue Ölheizung einbauen möchte, bräuchte diese zumBeispiel lediglich mit zusätzlicher Solarthermie zu kombinieren undmüsste so auch künftig nicht auf ein klimafreundliches Heizungssystemwechseln. Das GEG hält außerdem weiter an den unzureichendenenergetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV)-2016fest und will diese zum Niedrigstenergiegebäude erklären, um dieVorgaben nach EU-Gebäuderichtlinie zu erfüllen.Dazu Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie & Klimaschutz:"Neubauten müssen aufgrund ihrer langen Lebenszyklen schon heute mitdem Klimaziel 2050 kompatibel sein. Mit den aktuellen Plänen istjeder Neubau der nächsten Jahre eine verpasste Chance für denKlimaschutz. Diese neuen Gebäude werden bis 2050 auch nicht mehrenergetisch modernisiert, weil es wirtschaftlich nicht vertretbarwäre. Für Neubauten muss daher schon heute der KfW-Effizienzhaus 40Standard festgeschrieben werden, bei Vollsanierungen vonBestandsgebäuden braucht es zudem einen Zielstandard vonKfW-Effizienzhaus 55. Der neue Entwurf des Gebäudeenergiegesetzeswird dem klimapolitischen Anspruch nicht gerecht und muss daherzurückgezogen und neu aufgesetzt werden."Hintergrund:35 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 30 Prozent derTreibhausgasemissionen fallen im Gebäudebereich an. Bis 2030 müssendie CO2-Emissionen im Gebäudesektor gemäß Klimaschutzplan 2050 derBundesregierung von 119 Millionen Tonnen (Stand 2014) auf 70 bis 72Millionen Tonnen sinken. Damit müssen noch 50 Millionen Tonnen CO2 inGebäuden eingespart werden. Dies ist mit den im Klimapaketvorgeschlagenen Maßnahmen der Bundesregierung nicht erreichbar. DasGebäudeenergiegesetz leistet in aktueller Fassung keinennennenswerten Beitrag für die notwendigen CO2-Reduktionen.Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deConstantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz0160 4334014, zerger@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de,www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell