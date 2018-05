Gebäudedaten helfen beim Sparen

Ein effizienter Gebäudebetrieb ist für den Eigentümer eine lohnende Angelegenheit. Um das umzusetzen, kann eine Monitoring-Plattform dabei helfen, Schwachstellen aufzuspüren. An der Energiemonitoring-Plattform „Mondas“ arbeiten Forscher vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Das Projekt beinhaltet alles, was zur Umsetzung nötig ist. Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Visualisierung von relevanten Zeitreihendaten im Gebäudebetrieb sollen so zentral analysiert werden.

Ein Beitrag von Global Press.