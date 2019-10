Geänderte Gästeliste: ANNE WILL am 20. Oktober 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Erdogans Siegeszug - schaut Europa weiter hilflos zu?

München (ots) - Die Türkei hat einer Unterbrechung ihrerMilitäroffensive im Norden Syriens zugestimmt, damit kurdischeKämpfer und Kämpferinnen aus der Region abziehen können. Damit hatErdogan sein Ziel erreicht. Laut Berichten sind bereitshunderttausende Menschen auf der Flucht. Die EU reagiert verhaltenauf die Feuerpause. Ist die "Waffenruhe" vor allem ein Erfolg für dentürkischen Präsidenten? Welche Folgen hat dieser Konflikt für dieFlüchtlingspolitik? Und ist die Türkei noch ein Partner Europas?Zu Gast bei Anne Will:Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses imBundestagBen Hodges, Generalleutnant a.D., ehemaliger Kommandeur der US-Armeein EuropaSevim Dagdelen (Die Linke), stellvertretende Fraktionsvorsitzende imBundestagWolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner SicherheitskonferenzNatalie Amiri, Leiterin des ARD-Studios in TeheranWeitere aktuelle Informationen zur Sendung folgen unterwww.annewill.de.ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell