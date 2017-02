Gea: Was ist davon zu halten?

Die Gea-Aktie gewinnt heute fast 6% an Wert und ist damit Spitzenreiter im MDax. Ein neues Aktienrückkaufprogramm hat das arg gebeutelte Vertrauen der Anleger in die Gea Group ein Stück weit wieder hergestellt. Der Anlagenbauer will eigene Papiere im Volumen von bis 450 Millionen Euro erwerben und anschließend einziehen, was zuletzt rund 6 Prozent des Grundkapitals entsprach....