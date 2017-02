Gea Group: BlackRock unter 5 Prozent am Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung an der Gea Group Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 15. Februar 2017 auf 4,99 Prozent des gezeichneten Kapitals Stimmrechte verkleinert. Am 14. Februar besaß der weltgrößte Vermögensverwalter eine Beteiligung von 5,01 Prozent am Kapital des Düsseldorfer Industriekonzerns. Inklusive der Finanzinstrumente von 1,04% kommt BlackRock weiterhin auf einen Stimmrechtsanteil von 6,03 Prozent. Folglich bleibt das international tätige US-amerikanische Finanzunternehmen drittgrößter Aktionär hinter der Kuwait Investment Office, die den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen nach 8,81 Prozent hält und der Sun Life Financial Inc. mit einem Stimmrechtsanteil von 5,17 Prozent. Die Schroders plc ist mit 3,17 Prozent am Industriekonzern beteiligt, ebenso die Norges Bank, die rund 2,76 Prozent der Stimmrechte hält. Wie die Gesellschaft am 6. Februar 2017 in ihrem Jahresbericht mitteilte, „hat der Vorstand der Gea Group mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ab dem 1. März 2017 eigene Aktien im Wert von bis zu 450 Mill. Euro über den Zeitraum von einem Jahr zurückzukaufen, um diese anschließend einzuziehen.“

Deka MDAX UCITS ETF

5,06

ZSDynamic

4,92

UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany

4,59



