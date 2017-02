Gea Group: BlackRock erhöht wieder auf über 5 Prozent am Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung an der Gea Group Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 17. Februar 2017 wieder auf 5,04 Prozent am gezeichneten Kapital vergrößert. Am 15. Februar war der weltgrößte Vermögensverwalter noch mit 4,99 Prozent am Kapital beteiligt gewesen. Inklusive der Finanzinstrumente von 0,99 Prozent kommt BlackRock fast unverändert auf einen Stimmrechtsanteil von 6,04 Prozent und bleibt weiterhin zweitgrößter Aktionär hinter der Kuwait Investment Office, die den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen nach 8,81 Prozent hält. Die Sun Life Financial Inc. kommt auf einen Stimmrechtsanteil von 5,17 Prozent. Die Schroders plc ist mit 3,17 Prozent am Industriekonzern beteiligt, ebenso die Norges Bank, die rund 2,76 Prozent der Stimmrechte hält. Wie der Industriekonzern am 6. Februar 2017 ad-hoc mitteilte, wurde ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Ab dem 1. März 2017 sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 450 Mill. Euro zurückgekauft werden.

Die Top 3 unter den bei der Gea Group engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

MFS Series Trust X – MFS International Value Fund

6.666.785

International Value Equity Fund

2.857.779

Första AP-Fonden

1.966.489



