GdW-Umfrage zum Bauen: Nicht nur Auflagen treiben die Kosten

BERLIN (dpa-AFX) - Behördliche Auflagen etwa zu Umwelt- oder Brandschutz stellen nach Ansicht von Wohnungsunternehmen ein wesentliches Hindernis für Neubauten dar.



Für 76 Prozent haben sie einen hohen Einfluss auf Bauvorhaben, wie der Bundesverband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW bei einer Befragung von 213 Mitgliedsunternehmen herausgefunden hat. Die Auswertung liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Der GdW vertritt nach eigenen Angaben rund 3000 Wohnungsunternehmen und Genossenschaften.

Jeweils mehr als 60 Prozent der Befragten nannten mangelnde Kapazitäten der Bauindustrie, hohe Grundstückspreise und lange Genehmigungsverfahren als Stolpersteine beim Wohnungsbau. Fast zwei Drittel der Befragten bemängeln, in ihrem Marktumfeld fehle es an Bauland. Dennoch plante über ein Drittel der Befragten deutlich mehr Investitionen in Neubauten, ein weiteres Viertel wollte die Investitionen "etwas" erhöhen.

Nach Angaben der Unternehmen treiben aber nicht nur gesetzliche Auflagen die Kosten in die Höhe. Als Kostentreiber wurden häufig Energiesparstandards ins Feld geführt (70 Prozent). Mehr als die Hälfte nannte Barrierefreiheit, Tiefgaragen, Aufzüge, oberirdische Auto-Stellplätze und Balkone oder Loggien. Zwar wurden höhere energetische Standards, Barrierefreiheit und oberirdische Stellplätze meist als Folge behördlicher Auflagen umgesetzt. Doch insbesondere Balkone und Loggien entstanden fast immer freiwillig, auch Aufzüge wurden meist freiwillig eingebaut. Bei der Bereitstellung von Tiefgaragenplätzen hielten sich Auflagen und Eigeninteresse die Waage.

Mit Blick auf den "Wohngipfel" mit Branchenverbänden am Freitag im Kanzleramt forderte GdW-Präsident Axel Gedaschko "mehr Anreize für den Wohnungsbau und keine zu engen Regulierungen". Er verlangte: "Wir brauchen ein Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz, eine Senkung der Baukosten und die Mobilisierung von Bauland. Bund, Länder und Kommunen müssen sich hier abstimmen."/hrz/DP/zb