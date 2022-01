Gb Sciences Aktie: Unternehmen verlässt den Cannabisanbau!

Gb Sciences, Inc. (OTCQB:GBLX) gab am Dienstag bekannt, dass es den Verkauf seiner letzten verbleibenden Cannabisanlage abgeschlossen hat und damit den Übergang zur biopharmazeutischen Industrie vollzieht.

Was geschah

Das in Las Vegas ansässige Unternehmen teilte mit, dass die Entscheidung des Managements, alle Verbindungen zur Cannabisanbauindustrie zu beenden, Gb Sciences in die Lage versetzt, seine Aktien an einer führenden Börse zu notieren und institutionelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung