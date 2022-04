Gb Sciences-Aktie: Parkinson-Krankheit!

Dosisbereichsstudie geplant Gb Sciences, Inc. (OTCQB:GBLX) hat die Universität von Lethbridge in Kanada ausgewählt, um eine Dosisbereichsstudie der patentgeschützten Formulierungen von Gb Sciences in einem Nagetiermodell der Parkinson-Krankheit durchzuführen. Das Unternehmen plant die Einreichung eines iForschungsantrags nneues dMedikament einAntrag, um bereits im nächsten Jahr klinische Versuche am Menschen zu beginnen. Als zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung wird erwartet, dass der Markt für Parkinson-Behandlungen… Hier weiterlesen