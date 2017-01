Gazprom weiter auf ERFOLGSKURS!

Liebe Leser,

der russische Versorger Gazprom kann sich über ein hervorragendes drittes Quartal im Jahr 2016 freuen. Nach offiziellen Angaben konnte in den Monaten Juli bis September ein Gewinn von 102,2 Milliarden Rubel erreicht werden. Umgerechnet entspricht das knapp 1,6 Milliarden Euro. Damit übertrifft Gazprom die Erwartungen der Analysten, die von nur 100,2 Milliarden Rubel ausgegangen waren. Hilfreich war für Gazprom die starke russische Währung, was sich positiv auf die Bewertung von Fremdwährungskrediten auswirkte.

Der Umsatz sinkt!

Nicht verbessern konnte sich Gazprom in Sachen Umsatz. Jener sank im dritten Quartal von 1,29 Billionen Rubel auf nur noch 1,26 Billionen Rubel (ca. 19,73 Milliarden Euro). Grund dafür sollen vor allem geringere Preise im wichtigen europäischen Markt sein. Im neuen Jahr wird aber wieder mit steigenden Gaspreisen gerechnet. Bleibt die Nachfrage jetzt weiter auf einem hohen Niveau, könnte 2017 für Gazprom ein durch und durch erfolgreiches Jahr werden. Der russische Konzern gehört zu den größten Gasversorgern der Welt, in Europa wird ein Drittel allen Erdgases von Gazprom bezogen. In Zukunft könnten die Marktanteile sogar noch weiter steigen.

