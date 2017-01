Gazprom weiter ERFOLGREICH in Europa!

Liebe Leser,

im Jahr 2016 überschlugen sich die Meldungen rund um Rekorde von Gazprom. Die Nachfrage in Europa stieg gerade zum Jahresende enorm an und bescherte dem russischen Unternehmen auch für das Gesamtjahr eine neue Bestmarke. Wie es scheint, könnte Gazprom aber schon 2017 neue Höhen erreichen. Davon geht zumindest Viktor Zubkov aus, der Vorsitzende des Verwaltungsrats. Ohne genaue Zahlen zu nennen, gab er sich mit Blick auf das laufende Jahr sichtlich optimistisch.

Ein guter Anfang!

Der Januar läuft für Gazprom in Europa schon mal hervorragend. Im Vergleich zum Vorjahr soll sich der Export von Gas schon um 20 Prozent verbessert haben. Mit der aktuell im Bau befindlichen Pipeline Nord Stream 2 wird sich der Output in der Zukunft sicherlich noch einmal erhöhen. Der Abschluss des Projektes ist derzeit für 2019 geplant. Langfristig bleibt Gazprom damit in Europa auf einem klaren Wachstumskurs, was nicht nur auf Gegenliebe stößt. Sowohl aus der Politik als auch aus der Wirtschaft gibt es weiterhin viele kritische Stimmen. Vor allem wird dem russischen Konzern die Umgehung der osteuropäischen Staaten vorgeworfen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Robert Sasse