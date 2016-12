Gazprom weiter ERFOLGREICH in Europa!

Liebe Leser,

Europa ist und bleibt einer der wichtigsten Märkte für Gazprom. Das Gas wird aber nicht nur an große Industriestaaten wie Deutschland oder Frankreich geliefert, sondern auch in viele kleinere Nationen. Eine davon ist Moldawien und mit diesem Staat wurde jetzt ein Abkommen geschlossen, wonach die Gaslieferungen bis Ende 2019 fortgesetzt werden. Besonders erfreulich für Moldawien: Die Konditionen sollen über den gesamten Zeitraum unverändert bleiben, in absehbarer Zeit muss das kleine Land zwischen der Ukraine und Rumänien also nicht mit Preiserhöhungen rechnen.

Immer neue Rekorde für Gazprom!

Insgesamt freut sich Gazprom in Europa über eine unverändert hohe Nachfrage. Schon mehrfach konnte in diesem Jahr ein neuer Rekord bei der täglichen Auslieferungsmenge aufgestellt werden. Zuletzt durchbrach das tägliche Volumen die Marke von 600 Millionen Kubikmetern. Auch im gesamten Geschäftsjahr geht Gazprom fest von einer neuen Rekordmarke aus. Es wäre sogar gut möglich, dass diese bereits überschritten wurde. Allerdings werden die Preise mit Blick auf einen steigenden Ölpreis wohl demnächst wieder anziehen, Gazprom hatte vor einer solchen Entwicklung bereits gewarnt. Ob und wann sich dies auf den Endverbraucher auswirkt, ist aber noch nicht genau abzusehen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

