Gazprom- und Rosneft-Aktie: Nur zur Sicherheit!

Die Aktien von Gazprom und Rosneft, lange Zeit vom Handel ausgesetzt und seit Donnerstag vergangener Woche in Moskau wieder am Start, haben eine gute Woche hinter sich. Die Gazprom-Aktie legte seit Montag gut 11 Prozent von rund 225 auf 250 Rubel am Freitagnachmittag zu. Für Rosneft ging es von 350 auf 440 Rubel nach oben – ein Plus von satten 25 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung