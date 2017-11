Gazprom und OMV: Die Zeit wird knapp!

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

die beiden Rohstoffgiganten OMV und Gazprom hatten im zurückliegenden Jahr ein lukratives Tauschgeschäft vereinbart. Der Deal: Die österreichische Mineralölverwaltung OMV erhält eine Beteiligung an Teilen des sibirischen Ölfeldes Urengoy – in Höhe von knapp 25 Prozent. Demgegenüber darf sich Gazprom über einen 38,6-prozentigen Anteil an der norwegischen OMV-Tochter Norge freuen.

OMV will Verschleppung entgegenwirken

Zuletzt wurde es allerdings etwas ruhiger um die Transaktion. Der Grund: Aufgrund langer Wartezeiten bei der Einreichung von Unterlagen kam es zu heftigen Verzögerungen. Der Verschleppung soll nun jedoch entschieden entgegengewirkt werden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Aussagen des OMV-Bosses Rainer Seele.

„Wir hoffen mal […]“

Der Manager im Wortlaut: „Wir hoffen mal, dass wir den Zeitverlust, den wir hatten wegen des Wartens bei der Einreichung der Unterlagen, dass wir den irgendwie wieder wettmachen können.“

Zeitplan müsse voll ausgeschöpft werden

Den für den Deal nötigen Antrag in Norwegen will OMV nun so schnell wie möglich stellen. Ob man das Geschäft, wie es im Vorfeld hieß, bis Ende 2018 abschließen könne, sei nicht zweifelsfrei klar: Fakt sei aber, dass jener Zeitplan bis zum Ende ausgeschöpft werden müsse, so Seele weiter.

