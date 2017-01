Gazprom steht auf der Kippe!

Lieber Leser,

kürzlich gab der russische Staats- und Gas-Konzern Gazprom bekannt, dass die Exporte nach Deutschland 2016 einen Rekordwert erreicht haben. Fast 50 Millionen Kubikmeter Gas flossen durch die Pipelines von einem Kontinent zum anderen. Und auch die Gas-Ausfuhren in andere europäische Staaten, wie zum Beispiel Großbritannien oder Polen stiegen im vergangenen Jahr mit einem Plus von 60 und 24 Prozent stark an.

Doch trotz der insgesamt deutlich gestiegenen Exporte, dümpelt der Aktienkurs von Gazprom auf relativ niedrigen Niveau und kommt seit fast drei Jahren per Tendenz kaum von der Stellen. Die Aktie konnte sich zwar ab den markanten Tiefs 2016 mit 2,66 EUR zeitweise auf über erst vor wenigen Wochen erreichte 5 EUR fast verdoppelt. Doch im großen Bild und besonders mit Blick auf die alten Hochs aus dem Jahre 2007 mit über 20 EUR, wirkt die Kursverdopplung noch wie ein Tropfen auf den heißen Stein.

Charttechnisch steht die Aktie jetzt auch an einem äußerst wichtigen Punkt. Im Dezember erst wurden gleich zwei bedeutende Widerstände nach oben durchstoßen: Der übergeordnete Abwärtstrend und ein horizontaler Widerstand. Beide Widerstände sind nun durch den positiven Bruch zu Unterstützungslinien geworden. Allerdings steht Gazprom nun mit den Kursverlusten in der laufenden Woche wieder direkt auf diesen beiden Linien, die zusammen eine Kreuzunterstützung formieren.

Ein solches Verhalten, also der Re-Test des Ausbruchsniveau, ist häufig zu beobachten. Allerdings darf es Gazprom jetzt auch nicht übertreiben. Wenn wir ab jetzt direkt wieder steigende Kurse sehen, ist alles in Ordnung und die Aktie könnte weiter auf ca. 5,60 bis 6 EUR steigen. Schlagartig gefährlich wird es hingegen, sobald Gazprom weiter fällt und per Wochenschlusskurs unter 4,50 EUR fällt. Dann wäre der Ausflug über die 5 EUR Marke lediglich ein Fehlausbruch gewesen. Bei diesem Szenario könnte Gazprom mittelfristig wieder auf deutlich unter 4 EUR abbröckeln.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse