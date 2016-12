Gazprom setzt Gasdruck herab!

Liebe Leser,

überraschend hat Gazprom an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine den Gasdruck herabgesetzt. Das behauptet zumindest der ukrainische Pipeline-Betreiber „Ukrtransgaz“. Danach soll der Druck an der Station Sudscha um neun Prozent unter der Norm liegen. Gazprom selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert, die Ukraine garantiert als Transitland den europäischen Partnern aber den notwendigen Gasdruck an der westlichen Grenze. Was genau Gazprom zu diesem Schritt bewogen hat, darüber kann nur spekuliert werden. Kritiker sehen aber ganz klar politische Gründe als Motiv.

Der ewige Streit mit der Ukraine!

Schon seit Jahren liegen Gazprom und die Ukraine im Clinch und die Situation scheint sich allzu bald auch nicht zu entspannen. Stattdessen arbeitet Gazprom mit Hochdruck daran, die Ukraine einfach zu umgehen, unter anderem mit der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2. Gazprom sprach auch schon von möglichen Lieferstopps in die EU, sollte der Konzern seine Pläne nicht durchsetzen können. Der ukrainische Energieversorger befürchtet dadurch sogar schon eine neue Gaskrise, wie wir sie 2006 und 2009 erleben durften. Noch ist es zwar zu früh, um in Panik zu geraten, das Thema sollten aber auch Anleger in jedem Fall im Auge behalten.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

