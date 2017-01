Gazprom setzt auch in Deutschland neue REKORDE!

Lieber Leser,

dass Gazprom bei der Auslieferungsmenge nach Europa im vergangenen Jahr neue Rekorde aufstellen konnte, ist schon länger bekannt. Jetzt lässt das Unternehmen verlauten, dass auch in Deutschland die Nachfrage höher als je zuvor ausfällt. Demnach sei das Volumen im Jahr 2016 auf 49,8 Millionen Kubikmeter angestiegen. Allein durch die Pipeline Nord Stream sollen 21 Prozent mehr Gas geflossen sein, was auch durch neue Regulierungen der EU überhaupt erst ermöglicht wurde.

Gazprom will noch mehr!

Der russische Gasversorger rechnet auch in Zukunft mit steigenden Lieferungen nach Deutschland. Die aktuelle Kältewelle ist dafür schon mal eine hervorragende Voraussetzung, welche in den nächsten Wochen den Verbrauch auf einem hohen Niveau halten wird. Um noch mehr Gas nach Deutschland und Europa befördern zu können, hält Gazprom an den Plänen zur neuen Pipeline Nord Stream 2 fest. Ab 2019 soll dort auf direktem Wege Gas von Russland nach Deutschland geliefert werden, was für einige Kritik sorgt. Einige osteuropäische Staaten fühlen sich übergangen, hiesige Politiker warnen zum Teil vor einer zu starken Abhängigkeit von Gazprom. Trotz aller Unkenrufe ist es aber derzeit kaum vorstellbar, dass das Projekt noch ernsthaft gefährdet werden könnte.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

