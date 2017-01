Gazprom profitiert von Kältewelle in Europa!

Liebe Leser,

starke Nerven mussten letzte Woche die Anleger von Gazprom beweisen. Allerdings im positiven Sinne. Gab es doch Nachrichten darüber, dass Gazprom ganz erheblich von den derzeit kalten Temperaturen in Europa profitiert und am neunte Tag des Jahres 2017 bereits den dritten Tages-Lieferrekord hatte verbuchen können. Kann dies so weitergehen?

Das richtige Wetter! Das Tief Axel über Europa sorgte für eine Kältewelle und den Anstieg des Gaskonsums. Dadurch konnte Gazprom am Wochenende erneut mit stolzen 615,5 Millionen Kubikmetern Gas einen neuen Lieferrekord erzielen. Diese Menge wurde an nur einem Tag nach Europa transportiert und das war schon der dritte Rekord für 2017.

Profitieren vom hohen Marktanteil! Die Nachfrage sich noch weiter auf einem hohen Niveau bewegen, denn auch wenn die Temperaturen in Europa wieder etwas ansteigen bleibt es erstmal kalt.Wirtschaftlich ist die Kältewelle jedenfallseine gute Nachricht für den russischen Gaskonzern, denn er hält mehr als 30 Prozent Marktanteil in Europa.

Wenn dieses Niveau erhalten bleibt, dann könnte Gazprom die ohnehin schon hohen Liefermengen des letzten Jahres um weitere 10 Prozent übertreffen. Wir bleiben für Sie dran.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

