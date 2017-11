Gazprom: Nach positiver News nächster technischer Widerstand im Visier!

Liebe Leser,

Gazprom gab am kürzlich bekannt, dass der erste Abschnitt der TurkStream Pipeline fertig gestellt wurde. Dabei handelt es sich um die ersten 488 km. Bis Anfang zweites Quartal 2018 soll der erste Strang der Pipeline fertig gelegt sein. Der erste Strang umfasst den Transport des russischen Gases in die Türkei. Der zweite Strang, der über das Schwarze Meer nach Europa führt, soll allerdings erst dann gebaut werden, wenn die EU die Abnahme des Gases garantiert. Damit will das Unternehmen mögliche Konflikte mit der EU-Kommission vermeiden, die es jetzt in Bezug auf die Pipeline NordStream 2 aber bereits gibt. Der Bau der Pipeline in Richtung China hingegen schreitet immer schneller voran. Bereits in 2019 soll das erste Gas in das wirtschaftlich zweitstärkste Land der Welt fließen.

Erster wichtiger Widerstand erreicht

Charttechnisch erreicht die Aktie in dieser Woche einen relevanten technischen Widerstand. Nämlich den 100-Wochen-Durchschnitt. Gleichzeitig notiert die Aktie bereits seit einiger Zeit erneut über dem langfristigen, abwärts gerichteten Trendkanal. Positiv wäre es aus der charttechnischen Sicht durchaus, wenn die Aktie in den nächsten Wochen über 4 Euro je Aktie schließen kann. Der 200-Wochen-Durchschnitt, der zurzeit bei 4,4 Euro je Aktie verläuft, könnte dann schnell angesteuert werden.

