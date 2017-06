Gazprom: Auch das noch!

Lieber Leser,

der russische Erdgaskonzern Gazprom macht seinen Anlegern im Moment keine große Freude. Die Aktie befindet sich bereits seit Anfang des Jahres auf dem Weg nach unten und zeichnete in dieser Zeit mehr als 25 Prozent Verluste. Dies lag nicht zuletzt an der Entscheidung, die Dividenden bis auf weiteres einzufrieren, obwohl staatliche und halbstaatliche Konzerne den Regierungsauftrag haben, mindestens 50 Prozent ihrer Gewinne auszuschütten. Doch wie schon im letzten Jahr wurde Gazprom vonseiten des Kremls eine Sondergenehmigung zuteil, da das Unternehmen wegen mehrerer Pipeline-Projekte hohe Investitionen stemmen muss. Doch auch so bietet der Konzern eine üppige Dividendenrendite von etwa 6 Prozent. Aber mit unerfüllten Erwartungen ist das halt so eine Sache.

Enttäuschende Zwischenbilanz

Nun hat das Unternehmen die Zahlen zum ersten Quartal präsentiert und auch hier keine Bäume ausgerissen. Während die Umsatzerlöse um 4 Prozent auf 1,8 Billionen Rubel (umgerechnet 28,6 Mrd. Euro) zunahmen, ging es beim den Gazprom-Aktionären zurechenbaren Gewinn um 8 Prozent auf 334 Mrd. Rubel zurück. Doch aufgrund der starken Gasnachfrage in Westeuropa – nach Deutschland stiegen die Ausfuhren per 30. Mai im Jahresvergleich um 15,7 Prozent – geht Gazprom für das Gesamtjahr weiterhin von höheren Erlösen und einem EBITDA-Anstieg von 10 Prozent aus.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.