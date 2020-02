Gazprom: Gar nix ist fix!

Nord Stream 2 bleibt ein Dauerthema: Dass das ausführende Konsortium um Gazprom Probleme bekommen wird, war klar, seitdem die USA Sanktionen gegen Firmen beschlossen hatte, die sich am Bau der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline beteiligen. Seit ein Schweizer Partner aufgrund dessen mitten in den Verlegearbeiten im Dezember absprang, ruhen die Arbeiten vor Dänemarks Küsten. Endlich sei für Gazprom Abhilfe in Sicht, vermeldeten mehrere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung