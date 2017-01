Gazprom: Ein neuer Tag, ein neuer REKORD!

Liebe Leser,

das Wetter in Europa spielt Gazprom derzeit in die Hände. Tief Axel sorgte nicht nur für heftige Stürme und Überschwemmungen in Küstenstädten, sondern auch für eine Kältewelle. Als logische Konsequenz heizen die Menschen mehr und verlassen sich dabei auch auf Gas. Gazprom konnte dadurch am Wochenende erneut einen neuen Lieferrekord erzielen, 615,5 Millionen Kubikmeter wurden an nur einem Tag nach Europa transportiert. Es ist schon der dritte Rekord im noch jungen Jahr.

Dank an Väterchen Frost!

Auch für die nächsten Tage dürfte die Nachfrage sich weiter auf einem hohen Niveau bewegen. Zwar steigen die Temperaturen in Europa wieder etwas an, dennoch bleibt es erstmal kalt in Europa. Ob Gazprom erneut Rekorde brechen kann, bleibt abzuwarten. Wirtschaftlich ist die Kältewelle aber in jedem Fall eine gute Nachricht für den russischen Gaskonzern. Gazprom hält mehr als 30 Prozent Marktanteil in Europa. Bleibt die Nachfrage auf dem aktuell hohen Niveau, so könnte Gazprom die ohnehin schon hohen Liefermengen des letzten Jahres laut Gazprom-Chef Alexey Miller im laufenden Jahr nochmals um 10 Prozent übertreffen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse