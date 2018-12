Gazprom: Die kritischen Stimmen werden lauter!

Die politische Diskussion schwelt, seit das Konsortium um Gazprom die Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee in Angriff genommen hat. Seit kurzem jedoch hat sie wieder an Schärfe zugenommen. An der grundsätzlichen Haltung der Bundesregierung habe sich durch die Vorfälle im Asowschen Meer vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim nichts geändert, ließ Regierungssprecher Stefan Seibert zwar jüngst mitteilen. „Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.