Gazprom könnte deutlicheren Abwärtstrend einläuten!

die Aktie von Gazprom ist in den zurückliegenden Handelstagen etwas eingebrochen. Das Minus beträgt mehr als 5 %. Damit summiert sich der Monatsverlust bereits auf deutliche 10 %. Seit Jahresbeginn hat Gazprom nunmehr sogar über 15 % abgeben müssen. Immerhin gab es jüngst gute Nachrichten für das Unternehmen. Die EU-Kommission möchte Zusagen von Gazprom glauben, wonach das Unternehmen den osteuropäischen Markt nicht abschotten werde. Deshalb soll eine Kartellbeschwerde fallen. Dies wiederum könnte dem Kurs theoretisch gut tun.

Tops deutlich entfernt

Technische Analysten verweisen dennoch darauf, dass Gazprom in allen technisch bedeutsamen Zeiträumen derzeit im Abwärtstrend ist. Aus dieser Sicht gibt es keinen besonderen Anlass, an schnell steigende Kurse zu glauben. Zudem sind die Tops relativ weit entfernt. Erst am 4. Januar hatte Gazprom in Höhe von 4,98 Euro das aktuelle 12-Monats-Hoch markiert. Der Abstand ist mit über 18 % schon relativ groß.

Darauf stellen auch charttechnisch orientierte Analysten ab, die für Gazprom kaum ein Szenario identifiziert haben, bei dem der zähe und mittelfristig deutlich sichtbare Abwärtstrend gebremst werden sollte.

Deshalb ist die Aktie derzeit noch weiterhin im roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.