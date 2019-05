Gazprom: Mit juristischen Mitteln!

Das Konsortium um Gazprom hatte in dieser Woche Positives in Sachen Nord Stream 2 zu vermelden: Das Verlegeschiff Solitaire habe damit begonnen, den ersten der beiden Stränge der Pipeline in russischen Gewässern zu verlegen, hieß es in einer Mitteilung. „In den Anlandebereichen in Russland und Deutschland, dem Start- und Endpunkt des Rohrleitungssystems, verlaufen die Bauarbeiten ebenfalls zügig und nach Plan.“ Soweit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



