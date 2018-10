Gazprom: Das ist eine der Aktien der Stunde!

Gazprom bietet derzeit Chancen auf Kursgewinne von 10 % und mehr – kurzfristig betrachtet. Denn der Wert schießt seit etwa drei Wochen wie auch an dieser Stelle beschrieben nach oben. Die Hürden sind aus charttechnischer Sicht zunächst zur Seite geräumt worden. Nun eröffnen sich nach Kursgewinnen von mehr als 3 % am Mittwoch und weiteren gut 2 % am Donnerstag Chancen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.