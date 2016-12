Gazprom auf dem Weg zur MARKTDOMINANZ!

Liebe Leser,

dass Gazprom die Lieferungen nach Europa ausbauen konnte, ist längst kein Geheimnis mehr. Eine russische Tageszeitung spricht am Dienstag davon, dass der Marktanteil sich in diesem Jahr auf 33,5 Prozent und damit knapp mehr als ein Drittel verbessern wird. 2015 noch musste Gazprom sich mit 31 Prozent zufriedengeben. Innerhalb von nur 12 Monaten konnte Gazprom damit die eigenen Marktanteile um 2,5 Prozentpunkte verbessern, ein durchaus respektabler Wert.

Weniger Gewinn trotz Wachstum?

Insgesamt exportiert Gazprom in diesem Jahr schätzungsweise 179 Milliarden Kubikmeter Gas ins ferne Ausland, rund 20 Milliarden Kubikmeter mehr als im Vorjahr. Dieses Wachstum kann sich jedoch kaum in höheren Umsätzen oder gar Gewinnen bemerkbar machen. Der Preisverfall bei Öl und Gas macht sich in der Summe stärker bemerkbar und setzt die Bilanzen unter Druck. Laut russischen Medien sollen sich die Einnahmen aus dem Gasexport sogar auf dem niedrigsten Niveau seit zwölf Jahren befinden! Immerhin zeigte sich zuletzt aber eine positive Entwicklung bei den Gaspreisen, zusätzlich erwarten einige Beobachter bessere Bedingungen für Gazprom mit dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA am 20. Januar.

Dieses Buch bringt Ihnen 10.000 Euro

Denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Der Klick auf den folgenden Link ist 10.000 Euro wert.

Klicken Sie auf den folgenden Link und Sie erhalten GRATIS unsere Informationen dazu.

Zum GRATIS-Abruf hier klicken!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse