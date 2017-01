Gazprom auf SCHMUSEKURS mit der EU?

Liebe Leser,

Gazprom macht derzeit Anstrengungen, um die kartellrechtlichen Vorwürfe gegen den Konzern ad acta zu legen. Der EU sollen bereits Vorschläge des Unternehmens vorliegen, um mehrere Streitigkeiten zu beenden und einen freien Lauf von Gas nach Europa zu ermöglichen. Wie genau diese Vorschläge aussehen, ist noch nicht bekannt. Es ist aber von Zugeständnissen auszugehen, die Gazprom gegenüber dem europäischen Markt eingehen wird. Bei einem späteren Verstoß gegen derartige Bedingungen könnte die EU Gazprom eine Strafe von bis zu 10 Prozent des jährlichen Umsatzes auferlegen.

Neues Jahr, neuer Rekord!

Der europäische Markt wird für Gazprom mit jedem Tag wichtiger, wie die stetig steigende Auslieferungsmenge an Gas eindrucksvoll zeigt. Schon im jungen neuen Jahr konnte ein neuer Rekord aufgestellt werden, als am Sonntag über die Pipeline Nord Stream mehr als 160 Millionen Kubikmeter Erdgas bewegt wurden. Für Gazprom auch ein klares Argument, um das umstrittene Projekt Nord Stream 2 voranzutreiben. Wie auch immer die Dinge sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln werden, Gazprom und Europa kommen ohne einander nicht aus.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

