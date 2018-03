Gazprom: Zwei Milliarden Dollar an die Ukraine!

Liebe Leser,

nach einem Streit zwischen dem ukrainischen Unternehmen Naftogaz und Gazprom will man nun seitens Gazprom den Gaslieferungsvertrag vorzeitig auflösen. Ein internationales Schiedsgericht in Stockholm hatte entschieden, dass Gazprom 2 Milliarden Dollar an die Ukrainer zahlen muss, da der russische Erdgasriese zu wenig Gas geliefert hat.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Ist ein Investment attraktiv?

Derzeit ist der Aktienkurs von Gazprom weit von seinem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.