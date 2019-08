Gazprom: Zum ersten Mal ein Rückschritt!

Die Aktie von Gazprom hat nach ihrem fulminanten Aufstieg ab Mitte Mai, als es binnen weniger Wochen von 4,36 Euro auf bis zu 7,11 Euro nach oben ging, eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Seit rund zwei Wochen pendeln die Papiere um die 6,30 Euro. Auch am Mittwoch war dies so, am Ende ging Gazprom bei 6,27 Euro aus dem Xetra-Handel, ein leichtes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung