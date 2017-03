Gazprom: Wo stoppt der Kursverfall endlich?

Lieber Leser,

nachdem sich die Aktie von Gazprom 2016 mit einem Plus auf Eurobasis von 35 Prozent gut entwickelt hat, war pünktlich zum Jahreswechsel direkt wieder die Luft raus. Gazprom verliert seit Wochen kontinuierlich an Wert und steht 2017 schon 12 Prozent im Minus. Da hilft auch kein gestiegener Erdgaspreis oder ein Rekordabsatz in Europa.

Während viele Anleger noch rätseln was der Grund für den schwachen Aktienkurs sein könnte, haben Charttechniker mal wieder die Nase vorn. Schon am 20. Januar hatten wir Sie im Rahmen der Einschätzung „Gazprom steht auf der Kippe!“ auf einen drohenden Kursverlust hingewiesen. Zitat von damals: „Schlagartig gefährlich wird es hingegen, sobald Gazprom weiter fällt und per Wochenschlusskurs unter 4,50 EUR fällt. Dann wäre der Ausflug über die 5 EUR Marke lediglich ein Fehlausbruch gewesen. Bei diesem Szenario könnte Gazprom mittelfristig wieder auf deutlich unter 4 EUR abbröckeln.“

Spätestens also ab Mitte Februar hätten Anleger hier die Reißleine ziehen müssen. Im Wochen-Chart wurde zusätzlich nun auch noch der Aufwärtstrend seit Anfang Januar 2016 verletzt. Das trübt den ohnehin schon schwachen technischen Eindruck nun noch weiter ein. Sofern jetzt nicht ein „Wunder“ geschieht, dürfte sich die negative Tendenz fortsetzen. Neben einem Rutsch unter die 4 EUR Marke, besteht anschließend sogar die Gefahr von noch tieferen Kursen auf ca. 3,60 bis 3,50 EUR.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

