Gazprom: Wo geht die Reise hin?

Gazprom hatte zuletzt mit kleineren Kursrücksetzern auf sich aufmerksam gemacht. Nun sieht es plötzlich wieder besser aus, meinen charttechnische Analysten und geben dem Wert die Chancen, noch auf bis zu 5 Euro zu klettern. Bis dahin habe die Aktie ein Aufholpotenzial in Höhe von mehr als 30 %, meinen die Analysten. Dies gilt es nun zu beachten. Konkret: Die Aktie ist insgesamt in einem übergeordneten Aufwärtstrend, der allerdings durch minimale Gewinnmitnahmen gelegentlich belastet wird. Dies geschah kürzlich, wobei sich an der grundsätzlichen charttechnischen Bewertung nichts geändert hat. Der Wert hat vielmehr bei 3,75 bis 3,80 Euro vergleichsweise stabile Unterstützungen etabliert. Diese gilt es zu verteidigen, was zuletzt auch gelungen ist. Insofern befindet sich der Wert an sich auf dem Weg zu den runden 4 Euro. Sofern die Aktie darüber klettert, ist der Weg bis zum nächsten Zwischenhoch fast wieder frei. Denn bei 4,98 Euro findet sich das bisherige 2-Jahres-Hoch, das am 4. Januar erobert worden war. Bis dahin hat der Wert noch ein Potenzial von 32 %, das es zu erobern gilt. Wesentliche charttechnische Hürden sind dabei nicht zu erwarten. Immerhin kletterte die Aktie seit dem 1-Jahres-Tief bei 3,28 Euro von 18. August entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben. Diese Trendlinie sollte nun auch als Unterstützung fungieren.

Aus fundamentaler Sicht gibt es selten neue Einschätzungen seitens der Bankanalysten. Auch derzeit halten sich die Spezialisten für die bilanztechnische Analyse noch stark zurück. Maßgeblich sollten demnach auch die Befunde der technischen Analysten sein.

Technische Analysten: Aktie in einem Aufwärtstrend!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich in einem Aufwärtstrend. Der Wert notiert noch minimal über dem GD200 und ist damit formal im Hausse-Modus. Auch der GD100 verläuft noch unterhalb des Kurses. Der Aufwärtstrend ist knapp. Dennoch: Es gibt ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.