Gazprom: Wird es wirklich dazu kommen?

Amerika hat Ernst gemacht: Die Abgeordneten in Washington haben laut Medienberichten mit großer Mehrheit ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt verabschiedet, das Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 beinhaltet. Diese sollen Unternehmen treffen, die an der Verlegung der Rohre des von Gazprom geführten Projekts in der Ostsee beteiligt sind. Es werde erwartet, dass der US-Senat das Gesetzespaket Ende nächster Woche ebenfalls verabschiedet,



