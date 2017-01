Gazprom: Wird die Dividende eingefroren?

Liebe Leser,

Gazprom erwägt den Verkauf von Beteiligungen, die Einfrierung der Dividende und eine Erhöhung der Kreditaufnahme. Damit reagiert der weltweit größte Erdgasproduzent auf sinkende Exporterlöse. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Plan im Dezember abgesegnet

Das staatlich kontrollierte Unternehmen will mit dem Verkauf von Vermögenswerten in diesem Jahr 350 Milliarden Rubel (etwa 6 Milliarden Dollar) erlösen. Die Kreditaufnahme soll auf 288 Milliarden Rubel steigen. Die Gewinnausschüttung wiederum soll bis 2019 auf dem Niveau von 2016 verharren. Dieser Plan wurde laut Bloomberg im Dezember vom Aufsichtsrat abgesegnet.

Bau von Pipelines kommen den Konzern teuer zu stehen

Trotz einer Erholung des Rohölpreises steht der Konzern nach wie vor unter finanziellem Druck. Denn Gazprom muss den Bau von teuren Pipelines nach Europa und Asien vorfinanzieren. In diesem Zusammenhang könnte sich nun auch der hastig verabschiedete Deal zwischen Russland und Türkei zum Bau einer Pipeline vom Schwarzen Meer bis an die griechische Grenze als Bumerang erweisen. Denn die Politik drängt auf eine möglichst schnelle Umsetzung, welche Gazprom aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen vielleicht gar nicht so recht ist.

Noch ist wohl keine endgültige Entscheidung gefallen, welche Unternehmenswerte Gazprom zu Geld machen wird. Der Vorstand soll laut Insidern unter anderem prüfen, ob man den Firmenanteil an der Gascade Gastransport GmbH veräußert. Dieses Unternehmen betreibt in Deutschland ein Erdgaspipeline-Netz mit einer Gesamtlänge von 2400 km. Gazprom hatte seinen Anteil erst 2015 in einem Tauschgeschäft mit der BASF erworben.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse