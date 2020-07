Gazprom: Was könnte der Aktie jetzt helfen?

Die Aktie von Gazprom hat in den letzten Tagen wieder an Wert verloren. Nach der Erholung bewegte sich der Kurs der Aktie in einer Seitwärtsbewegung und jetzt in einer Abwärtsbewegung. Bei 4,70 Euro notierte die Unterstützung des Seitwärtstrends, die nach unten durchbrochen wurde, wodurch ein Verkaufssignal generiert wurde. Das aktuelle Chartbild der Aktie sieht nicht gut aus. Wird sich das Chartbild ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung