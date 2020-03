Gazprom: Warten auf die nächste Abwärtswelle!

Die Gazprom-Aktie ging nach dem Hoch vom 2. Januar bei 7,58 Euro in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie hat in den vergangenen Wochen eine vierteilige Struktur ausgebildet. Handelt es sich bei dieser Bewegung um einen Impuls, was anzunehmen ist, dürfte sich nach dem Abschluss der gegenwärtigen Erholung noch eine weitere dritte Abwärtswelle anschließen.

Sie könnte möglicherweise schon in dieser Woche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung